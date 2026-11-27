Bei der Holcim-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 75,78 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'888 Punkten steht. Bei 76,24 CHF erreichte die Holcim-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die grössten Abgaben verzeichnete die Holcim-Aktie bis auf 75,62 CHF. Bei 76,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 502'808 Holcim-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2026 auf bis zu 82,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 26,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,88 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,76 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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