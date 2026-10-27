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27.10.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Dienstagvormittag seitwärts
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 66,82 CHF.
Mit einem Wert von 66,82 CHF bewegte sich die Holcim-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'549 Punkten steht. In der Spitze legte die Holcim-Aktie bis auf 67,08 CHF zu. Die Holcim-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,66 CHF ab. Bei 67,08 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 40'346 Holcim-Aktien umgesetzt.
Am 03.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Holcim-Aktie mit einem Kursplus von 23,53 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Am 02.03.2018 äusserte sich Holcim zu den Kennzahlen des am 31.12.2017 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6.70 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,76 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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