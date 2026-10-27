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27.10.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagnachmittag freundlich

Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagnachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Holcim. Das Papier von Holcim legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 67,72 CHF.

Holcim
67.99 CHF 1.93%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 67,72 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'596 Punkten tendiert. Der Kurs der Holcim-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,12 CHF zu. Bei 67,08 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 313'415 Stück gehandelt.

Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 12,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 6.70 Mrd. CHF, gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,76 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.28 19.03.2027 160235551
Long 675.6 18.12.2026 155488385
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.4962 17.12.2027 156034532
Short 12.28 17.12.2027 151873985
Short 337.8 20.11.2026 160008197
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3413 11.08 154519824
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Long 17.7789 2.79 162066431
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.422 10.63 157689167
Short 11.8526 5.91 160676096
Short 21.1063 2.13 161357126
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Long 5 -35.75 146215905
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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