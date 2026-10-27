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27.10.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagmittag in Grün

Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Holcim. Das Papier von Holcim konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 67,80 CHF.

Holcim
67.79 CHF 1.64%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 67,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'591 Punkten steht. Die Holcim-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,12 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,08 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 162'541 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 21,74 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,76 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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