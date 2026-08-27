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27.08.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Donnerstagvormittag tiefer

Holcim Aktie News: Holcim am Donnerstagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 73,04 CHF.

Holcim
72.89 CHF -1.10%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 73,04 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'434 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Holcim-Aktie bis auf 72,74 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,56 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 34'598 Holcim-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,54 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Holcim-Aktie derzeit noch 13,01 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,10 CHF am 09.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Holcim-Aktie derzeit noch 17,72 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 CHF belaufen. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,21 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Holcim -5,21 CHF je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.70 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.70 Mrd. CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 26.02.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 CHF je Holcim-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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