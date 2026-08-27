Holcim Aktie News: Holcim wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr ging es für die Holcim-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 72,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'330 Punkten steht. In der Spitze fiel die Holcim-Aktie bis auf 72,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,56 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 272'090 Holcim-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2026 auf bis zu 82,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Holcim-Aktie derzeit noch 14,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Holcim seine Aktionäre 2025 mit 1,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 CHF je Aktie ausschütten. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,71 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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