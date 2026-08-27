Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’312 1.1%  Dollar 0.8041 -0.1%  Öl 89.4 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Suche...

Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Holcim Aktie News: Holcim wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Holcim gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Holcim-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 72,40 CHF.

Holcim
72.89 CHF -1.10%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die Holcim-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 72,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'330 Punkten steht. In der Spitze fiel die Holcim-Aktie bis auf 72,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,56 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 272'090 Holcim-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2026 auf bis zu 82,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Holcim-Aktie derzeit noch 14,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Holcim seine Aktionäre 2025 mit 1,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 CHF je Aktie ausschütten. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,71 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie

SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Holcim-Aktie legt zu: Baustoffkonzern schluckt Fermacell für dreistelligen Millionenbetrag

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4722 16.06.2028 157231683
Long 12.08 15.12.2028 151874693
Long 724.8 18.09.2026 148888878
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.5043 18.06.2027 157230588
Short 724.8 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1059 11.34 154809779
Long 11.882 5.53 155268993
Long 12.7158 5.02 156704921
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9901 13.86 150389043
Short 9.9288 7.39 158464433
Short 16.8558 3.34 157689167
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.54 146215911
Long 8 -10.91 147182342
Long 12 -6.66 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Holcim AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11.05.26 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS NVIDIA schockt die Skeptiker: Umsatz verdoppelt – Aktie vor der nächsten Rallye?
14:38 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa - Starke Zwischenbilanz / Eli Lilly - Überzeugende Resultate
09:39 Marktüberblick: Banken und Stahlwerte gesucht
09:28 Schwergewichte bremsen SMI ein
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 72.76 -1.41% Holcim AG

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Stadler-Aktie springt mit +22% auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Siemens Energy-Aktie kaum verändert: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Goldpreis: Hochspannung vor aktuellen Inflationsdaten

Top-Rankings

Ken Fishers Portfolio im zweiten Quartal 2026
Ken Fisher-Depot
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreich ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.