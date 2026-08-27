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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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27.08.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Holcim

Holcim Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Holcim

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Holcim. Zuletzt ging es für die Holcim-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 72,72 CHF.

Holcim
72.89 CHF -1.10%
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Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 72,72 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'440 Punkten liegt. Die Holcim-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,52 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 73,56 CHF. Zuletzt wechselten 164'118 Holcim-Aktien den Besitzer.

Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 11,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,10 CHF am 09.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Holcim-Aktie 21,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 CHF je Holcim-Aktie. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,71 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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