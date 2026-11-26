Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,6 Prozent auf 75,54 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'807 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Holcim-Aktie bis auf 75,80 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,56 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 44'921 Holcim-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Holcim-Aktie mit einem Kursplus von 9,27 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 25,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,88 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Holcim am 02.03.2018 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6.70 Mrd. CHF, gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Holcim möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,76 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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