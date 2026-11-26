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26.11.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Anleger schicken Holcim am Donnerstagnachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Holcim. Zuletzt wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 75,84 CHF nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 75,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'838 Punkten liegt. In der Spitze legte die Holcim-Aktie bis auf 76,08 CHF zu. Bei 75,56 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 432'661 Holcim-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,88 CHF. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holcim ein EPS von -5,21 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.
In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,76 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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