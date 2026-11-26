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26.11.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Mittag in Grün
Die Aktie von Holcim gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Holcim-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Das Papier von Holcim konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 75,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'807 Punkten steht. Bei 76,08 CHF erreichte die Holcim-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,56 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 237'721 Holcim-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Mit einem Zuwachs von 9,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 25,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,88 CHF. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holcim ein EPS von -5,21 CHF in den Büchern gestanden. Holcim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Holcim-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.
In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,76 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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