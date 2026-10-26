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26.10.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag nahezu unverändert

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Holcim zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Holcim-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 66,74 CHF.

Holcim
67.76 CHF 1.13%
Kaufen Verkaufen

Die Holcim-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 66,74 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'491 Punkten liegt. Die Holcim-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,88 CHF an. Das Tagestief markierte die Holcim-Aktie bei 66,68 CHF. Bei 67,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 115'217 Aktien.

Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 19,14 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 9,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,73 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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