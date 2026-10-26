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26.10.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim verteidigt am Nachmittag Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 66,80 CHF an der Tafel.
Die Holcim-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 66,80 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'524 Punkten steht. Die Holcim-Aktie legte bis auf 67,88 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Holcim-Aktie bei 66,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 474'188 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 CHF. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.70 Mrd. CHF gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,73 CHF je Holcim-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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