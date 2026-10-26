Holcim Aktie News: Holcim steigt am Montagmittag

Um 12:28 Uhr sprang die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 67,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'501 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Holcim-Aktie bei 67,88 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 273'696 Holcim-Aktien.

Am 03.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,19 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 10,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 CHF belaufen. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Holcim möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,73 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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