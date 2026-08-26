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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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26.08.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim zieht am Mittwochvormittag an

Holcim Aktie News: Holcim zieht am Mittwochvormittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Holcim. Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 71,88 CHF.

Holcim
73.70 CHF 3.77%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 71,88 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'577 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Holcim-Aktie bei 71,94 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,26 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33'015 Holcim-Aktien.

Am 03.02.2026 markierte das Papier bei 82,54 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Holcim-Aktie derzeit noch 14,83 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,39 Prozent.

Nachdem Holcim seine Aktionäre 2025 mit 1,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 CHF je Aktie ausschütten. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,70 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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