Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr stieg die Holcim-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 73,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'580 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Holcim-Aktie bis auf 73,96 CHF. Bei 71,26 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 663'218 Stück gehandelt.

Am 03.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,54 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,99 Prozent. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 22,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.70 Mrd. CHF gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 26.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,70 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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