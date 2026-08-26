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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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26.08.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochmittag in Grün

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochmittag in Grün

Die Aktie von Holcim zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 73,18 CHF.

Holcim
73.70 CHF 3.77%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,8 Prozent auf 73,18 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'589 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Holcim-Aktie bis auf 73,18 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,26 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 380'018 Stück.

Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 11,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 21,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 CHF. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Am 25.02.2028 wird Holcim schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,70 CHF je Aktie in den Holcim-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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