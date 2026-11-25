Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 74,18 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'730 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Holcim-Aktie bis auf 75,06 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,86 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 524'688 Aktien.

Am 03.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,54 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 10,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,88 CHF aus. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Holcim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,76 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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