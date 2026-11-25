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25.11.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Mittag stärker
Die Aktie von Holcim zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Holcim legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 74,92 CHF.
Die Holcim-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 74,92 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'849 Punkten notiert. In der Spitze legte die Holcim-Aktie bis auf 75,04 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,86 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 317'869 Aktien.
Bei einem Wert von 82,54 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2026). Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 10,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 24,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,88 CHF aus. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.70 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.70 Mrd. CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 25.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,76 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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