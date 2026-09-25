Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Mittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 67,46 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Holcim-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 67,46 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'971 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Holcim-Aktie sogar auf 67,92 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,32 CHF. Bisher wurden via SIX SX 146'943 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 18,27 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.03.2018 hat Holcim die Kennzahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Holcim von vor einem Jahr angefallen
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen
Holcim-Aktie in Rot: Investition in Cloud Cycle für Echtzeit-Qualitätskontrolle
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Holcim AG
|
16:29
|Holcim Aktie News: Holcim zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
15:58
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
12:29
|Holcim Aktie News: Holcim am Mittag gefragt (finanzen.ch)
|
12:26
|Freitagshandel in Zürich: SLI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)