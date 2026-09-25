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25.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag gefragt

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 67,46 CHF.

Holcim
67.23 CHF 0.91%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Holcim-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 67,46 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'971 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Holcim-Aktie sogar auf 67,92 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,32 CHF. Bisher wurden via SIX SX 146'943 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 18,27 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.03.2018 hat Holcim die Kennzahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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