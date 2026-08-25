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25.08.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 70,34 CHF.

Holcim
70.90 CHF 0.62%
Kaufen Verkaufen

Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 70,34 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'442 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Holcim-Aktie bis auf 70,24 CHF. Mit einem Wert von 70,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 24'682 Holcim-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Holcim-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 14,56 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 CHF, nach 1,70 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 6.70 Mrd. CHF, gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 3,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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