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25.08.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim präsentiert sich am Nachmittag stärker

Holcim Aktie News: Holcim präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 70,88 CHF nach oben.

Holcim
71.02 CHF 0.80%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 70,88 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'494 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Holcim-Aktie bisher bei 71,30 CHF. Bei 70,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 252'873 Holcim-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2026 markierte das Papier bei 82,54 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,45 Prozent. Bei 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Holcim seine Aktionäre 2025 mit 1,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF je Aktie ausschütten. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Holcim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 3,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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