Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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25.08.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagmittag gefragt
Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 70,78 CHF zu.
Die Holcim-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 70,78 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'478 Punkten tendiert. Bei 70,92 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164'661 Holcim-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 14,25 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,09 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 CHF je Holcim-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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