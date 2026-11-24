Die Holcim-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 75,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'773 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Holcim-Aktie bei 75,08 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 53'347 Holcim-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2026 markierte das Papier bei 82,54 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 9,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 19,87 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,88 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Holcim am 02.03.2018 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.70 Mrd. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 vorlegen. Am 25.02.2028 wird Holcim schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,76 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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