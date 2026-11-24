Die Holcim-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 73,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'702 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Holcim-Aktie bei 73,80 CHF. Bei 74,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 202'263 Holcim-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Holcim-Aktie mit einem Kursplus von 11,63 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 18,72 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Holcim-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Holcim 1,70 CHF aus. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2026 3,76 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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