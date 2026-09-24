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24.09.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim verzeichnet am Vormittag Verluste

Holcim Aktie News: Holcim verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von Holcim gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 67,20 CHF ab.

Holcim
67.33 CHF -1.25%
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Um 09:28 Uhr fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 67,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'910 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 67,04 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,06 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 17'199 Holcim-Aktien.

Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. 22,83 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 10,57 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 CHF. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holcim ein EPS von -5,21 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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