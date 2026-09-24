Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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24.09.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz
Die Aktie von Holcim zeigt sich am Donnerstagmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 67,64 CHF bewegte sich die Holcim-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Holcim-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 67,64 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'903 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Holcim-Aktie bei 67,70 CHF. Die Abwärtsbewegung der Holcim-Aktie ging bis auf 67,04 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 67,06 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 121'838 Aktien.
Am 03.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,54 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 22,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 12,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 CHF. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.70 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.70 Mrd. CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,72 CHF je Holcim-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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