Holcim Aktie News: Holcim verteidigt am Mittag Tendenz

Im BX World-Handel kam die Holcim-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 47,84 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 10'823 Punkten steht.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 28.10.2022 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8'240,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7'194,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Holcim am 24.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 29.02.2024 dürfte Holcim die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Holcim im Jahr 2022 4,38 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

