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23.11.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim macht am Vormittag Boden gut
Die Aktie von Holcim zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 73,34 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die Holcim-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'552 Punkten notiert. Die Holcim-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,46 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73,18 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 27'611 Holcim-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Holcim-Aktie mit einem Kursplus von 12,54 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 18,05 Prozent sinken.
Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Holcim am 02.03.2018 vor. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Holcim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Am 25.02.2028 wird Holcim schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,76 CHF je Aktie in den Holcim-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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