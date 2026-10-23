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23.10.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim zündet am Nachmittag Kursrakete
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Holcim. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 5,7 Prozent auf 67,20 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 5,7 Prozent auf 67,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'451 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Holcim-Aktie bei 67,92 CHF. Mit einem Wert von 66,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'144'151 Holcim-Aktien.
Am 03.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,54 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 18,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 10,57 Prozent wieder erreichen.
Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 CHF belaufen. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Holcim ein EPS in Höhe von 3,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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