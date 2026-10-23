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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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23.10.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim verteuert sich am Mittag kräftig

Holcim Aktie News: Holcim verteuert sich am Mittag kräftig

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Holcim. Zuletzt wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 67,58 CHF nach oben.

Holcim
67.59 CHF 5.95%
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Um 12:28 Uhr wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 67,58 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'447 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Holcim-Aktie bei 67,58 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 802'596 Holcim-Aktien.

Am 03.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF. Gewinne von 22,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 11,07 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,72 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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