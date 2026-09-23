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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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23.09.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag mit Kursplus

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 68,54 CHF.

Holcim
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Um 09:28 Uhr sprang die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 68,54 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'999 Punkten steht. Bei 68,82 CHF markierte die Holcim-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,58 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 17'806 Holcim-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2026 auf bis zu 82,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 12,31 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Holcim seine Aktionäre 2025 mit 1,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Holcim am 02.03.2018 vor. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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