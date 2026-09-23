Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 67,92 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'978 Punkten steht. Die Holcim-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,10 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 68,58 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 230'350 Stück.

Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,51 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 26.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Holcim-Gewinn in Höhe von 3,72 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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