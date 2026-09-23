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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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23.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Holcim. Mit einem Kurs von 67,98 CHF zeigte sich die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Holcim
68.18 CHF 0.15%
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Zum Vortag unverändert notierte die Holcim-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 67,98 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'964 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Holcim-Aktie bis auf 68,82 CHF. In der Spitze fiel die Holcim-Aktie bis auf 67,86 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,58 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106'427 Holcim-Aktien umgesetzt.

Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 17,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 11,59 Prozent wieder erreichen.

Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.70 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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