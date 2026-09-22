Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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22.09.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Holcim
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 67,18 CHF nach.
Die Holcim-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 67,18 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'950 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Holcim-Aktie bis auf 67,16 CHF. Bei 67,58 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 42'996 Stück.
Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,86 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 10,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Holcim am 02.03.2018 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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