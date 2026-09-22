Holcim Aktie News: Holcim präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 68,52 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'958 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Holcim-Aktie bis auf 68,94 CHF zu. Bei 67,58 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 430'738 Holcim-Aktien umgesetzt.

Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Holcim-Aktie derzeit noch 20,46 Prozent Luft nach oben. Bei 60,10 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 12,29 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Holcim seine Aktionäre 2025 mit 1,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF je Aktie ausschütten. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,21 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Holcim -5,21 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.70 Mrd. CHF gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,72 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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