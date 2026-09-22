Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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22.09.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Dienstagmittag
Die Aktie von Holcim zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Holcim legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 68,38 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Holcim-Papiere um 12:28 Uhr 1,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'997 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Holcim-Aktie bis auf 68,44 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 67,58 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 212'265 Stück.
Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 20,71 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 12,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 CHF belaufen. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Holcim möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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