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22.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Dienstagmittag

Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Dienstagmittag

Die Aktie von Holcim zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Holcim legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 68,38 CHF.

Holcim
68.47 CHF 2.10%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Holcim-Papiere um 12:28 Uhr 1,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'997 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Holcim-Aktie bis auf 68,44 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 67,58 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 212'265 Stück.

Bei 82,54 CHF markierte der Titel am 03.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 20,71 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 12,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 CHF belaufen. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Holcim möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.5 15.06.2029 160235559
Long 12.5 17.12.2027 146427187
Long 675 18.12.2026 156451624
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.6832 19.03.2027 158463449
Short 11.4407 17.12.2027 151873985
Short 675 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.5 10.13 153596068
Long 12.5 4.55 154809780
Long 24.1071 0.53 155268996
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2581 11.75 157689167
Short 11.25 6.98 160676096
Short 15.2955 4.35 160910633
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.52 146215911
Long 8 -11.98 147182342
Long 12 -7.78 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 15’372.26 8.78 SGB5HU
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Long 12’530.47 8.98 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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