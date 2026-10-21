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21.10.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Holcim gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Holcim-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 64,30 CHF.

Holcim
64.56 CHF -0.74%
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Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 64,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'436 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Holcim-Aktie bei 64,20 CHF. Bei 64,64 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 24'919 Holcim-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,37 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,53 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Holcim-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 CHF ausgeschüttet werden. Am 02.03.2018 hat Holcim die Kennzahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 25.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,72 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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