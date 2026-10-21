Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Mittwochmittag tiefer

Die Holcim-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 64,60 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'503 Punkten steht. Die Holcim-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,20 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,64 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 113'173 Aktien.

Am 03.02.2026 markierte das Papier bei 82,54 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 7,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 CHF, nach 1,70 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor einem Jahr verloren

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 10 Jahren eingefahren

Shell-Aktie nur wenig beeindruckt: Brasilien verklagt Ölkonzern wegen Überschwemmungen auf 108 Millionen Dollar