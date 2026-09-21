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21.09.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Holcim Aktie News: Holcim kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Holcim zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 67,56 CHF.

Holcim
67.39 CHF -0.72%
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Die Holcim-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 67,56 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'875 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Holcim-Aktie bis auf 68,22 CHF. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,54 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,12 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24'399 Holcim-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. 22,17 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Mit einem Kursverlust von 11,04 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 CHF je Holcim-Aktie. Am 02.03.2018 äusserte sich Holcim zu den Kennzahlen des am 31.12.2017 ausgelaufenen Quartals. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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