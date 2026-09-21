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21.09.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Holcim Aktie News: Holcim am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 67,18 CHF ab.

Holcim
67.06 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen

Die Holcim-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 67,18 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'962 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 66,94 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,12 CHF. Bisher wurden heute 534'316 Holcim-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 82,54 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,86 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 10,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 CHF belaufen. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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