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21.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Anleger schicken Holcim am Mittag ins Minus

Holcim Aktie News: Anleger schicken Holcim am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 67,26 CHF nach.

Holcim
67.06 CHF -1.21%
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Die Holcim-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 67,26 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'940 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Holcim-Aktie bis auf 66,94 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 68,12 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 207'031 Holcim-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 18,51 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Holcim-Aktie derzeit noch 10,65 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Holcim-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Holcim 1,70 CHF aus. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 3,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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