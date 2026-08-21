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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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21.08.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim macht am Freitagvormittag Boden gut

Holcim Aktie News: Holcim macht am Freitagvormittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Holcim. Das Papier von Holcim konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 69,94 CHF.

Holcim
70.26 CHF 1.08%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 69,94 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'306 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Holcim-Aktie bis auf 70,22 CHF. Bei 70,08 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 58'792 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 15,27 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 16,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Holcim seine Aktionäre 2025 mit 1,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF je Aktie ausschütten. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Holcim vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,21 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,71 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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