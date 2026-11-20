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20.11.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Freitagvormittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Holcim gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 73,70 CHF.
Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 73,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'700 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Holcim-Aktie ging bis auf 73,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 73,58 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 247'884 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 10,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie.
Nachdem Holcim seine Aktionäre 2025 mit 1,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,88 CHF je Aktie ausschütten. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 3,76 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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