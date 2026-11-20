Die Holcim-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 73,34 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'624 Punkten liegt. Die Holcim-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,54 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 73,58 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 619'018 Holcim-Aktien.

Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,54 Prozent. Bei 60,10 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 22,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Holcim-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Holcim 1,70 CHF aus. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.02.2028.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,76 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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