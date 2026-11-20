Um 12:28 Uhr rutschte die Holcim-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 73,48 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'645 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 73,02 CHF. Bei 73,58 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 426'846 Holcim-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 10,98 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 22,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,88 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Holcim am 02.03.2018 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.70 Mrd. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Holcim Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,76 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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