Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag billiger

Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 64,42 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'384 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Holcim-Aktie bis auf 64,38 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 64,52 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16'221 Holcim-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Holcim-Aktie mit einem Kursplus von 28,13 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie.

Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.70 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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