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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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20.10.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag billiger

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 64,42 CHF ab.

Holcim
64.37 CHF 0.26%
Kaufen Verkaufen

Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 64,42 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'384 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Holcim-Aktie bis auf 64,38 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 64,52 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16'221 Holcim-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Holcim-Aktie mit einem Kursplus von 28,13 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie.

Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.70 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4462 16.06.2028 157231683
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Short 12.4462 19.03.2027 155830631
Short 641.4 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 11.6618 6.91 153596068
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9717 10.22 160676096
Short 9.7182 6.29 161357126
Short 16.4462 2.27 161357125
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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