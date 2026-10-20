Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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20.10.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Holcim-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 64,34 CHF.
Die Holcim-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 64,34 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'421 Punkten steht. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,78 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,52 CHF. Zuletzt wechselten 294'563 Holcim-Aktien den Besitzer.
Am 03.02.2026 markierte das Papier bei 82,54 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,29 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Mit einem Kursverlust von 6,59 Prozent würde die Holcim-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Holcim-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 CHF ausgeschüttet werden. Am 02.03.2018 äusserte sich Holcim zu den Kennzahlen des am 31.12.2017 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.70 Mrd. CHF gelegen.
Die Holcim-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,72 CHF je Aktie in den Holcim-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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