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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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20.10.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag mit Verlusten

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Holcim-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 64,02 CHF.

Holcim
65.18 CHF 1.52%
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Die Holcim-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 64,02 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'363 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Holcim-Aktie bei 63,78 CHF. Mit einem Wert von 64,52 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 148'094 Holcim-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Holcim-Aktie mit einem Kursplus von 28,93 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Holcim-Aktie 6,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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