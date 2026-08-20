Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 69,82 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'397 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Holcim-Aktie bisher bei 69,96 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,62 CHF. Bisher wurden via SIX SX 42'596 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,22 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,92 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 6.70 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,71 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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