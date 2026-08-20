Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’379 -0.1%  SPI 20’216 0.0%  Dow 53’463 0.2%  DAX 26’000 -0.4%  Euro 0.9343 0.4%  EStoxx50 6’440 -0.1%  Gold 4’492 -0.7%  Bitcoin 55’562 0.6%  Dollar 0.7992 0.2%  Öl 93.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Moderna44811242Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagvormittag
SCHAEFFLER-Aktie fester: Autozulieferer bündelt Kräfte mit CATL aus China für Batteriesysteme
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Aktie im Minus: freenet will Waipu-TV wohl vollständig übernehmen
Daimler Truck-Aktie im Fokus: Weltweiter Absatz von E-Lkw und -Bussen 2025 fast verdoppelt
Suche...
Plus500 Depot

Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Donnerstagvormittag

Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Holcim zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Holcim-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 69,82 CHF.

Holcim
69.50 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 69,82 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'397 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Holcim-Aktie bisher bei 69,96 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,62 CHF. Bisher wurden via SIX SX 42'596 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,22 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,92 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 6.70 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,71 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie

SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Titel Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingebracht

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4602 15.12.2028 153511686
Long 12.3893 17.12.2027 141969988
Long 693.8 18.12.2026 147182093
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.6076 17.12.2027 156034532
Short 12.3893 21.08.2026 158463447
Short 693.8 18.09.2026 153511632
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1526 11.74 154811462
Long 11.1903 6.49 155268998
Long 28.9083 0.85 156704921
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4841 12.28 158464433
Short 11.9621 5.39 159435551
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -37.43 146215905
Long 8 -12.07 147182342
Long 12 -7.88 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Holcim AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11.05.26 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:35 Marktüberblick: Dollar unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:49 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Etwas fester zur Wochenmitte
19.08.26 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
18.08.26 Julius Bär: 10.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Siemens AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.83 19.89 S6HB9U
Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’379.13 20.08.2026 09:36:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 69.70 0.43% Holcim AG

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochmittag schwächer
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab
ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 10 Jahren gekostet

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.