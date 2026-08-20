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20.08.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag billiger

Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 69,16 CHF.

Holcim
69.60 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 69,16 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'313 Punkten notiert. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,12 CHF nach. Mit einem Wert von 69,62 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 285'756 Holcim-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2026 auf bis zu 82,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 16,21 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 13,10 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 CHF. Am 02.03.2018 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,71 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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